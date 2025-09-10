Firenze, fermato 51enne con 35 grammi di droga: aveva già una condanna

L’uomo è stato portato alla casa circondariale di Sollicciano dopo il controllo delle Volanti in via Alamanni
La Polizia di Stato di Firenze ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino tunisino di 51 anni.
L’uomo, già condannato a 3 anni e 16 giorni di reclusione per reati legati a droga e ricettazione, è stato sorpreso ieri in via Alamanni dalle Volanti di via Zara. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di circa 35 grammi di sostanza stupefacente, nascosti in un contenitore che portava con sé. Il 51enne è stato trasferito alla casa circondariale di Sollicciano.
