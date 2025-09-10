Firenze, fermato 51enne con 35 grammi di droga: aveva già una condanna

La Polizia di Stato di Firenze ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino tunisino di 51 anni.

L’uomo, già condannato a 3 anni e 16 giorni di reclusione per reati legati a droga e ricettazione, è stato sorpreso ieri in via Alamanni dalle Volanti di via Zara. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di circa 35 grammi di sostanza stupefacente, nascosti in un contenitore che portava con sé. Il 51enne è stato trasferito alla casa circondariale di Sollicciano.