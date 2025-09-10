Flash Mob per la Global Sumud Flotilla a Poggibonsi

CGIL, ANPI, ARCI, Libera, Rete Senese contro il Riarmo, Centro Culturale delle Donne Mara Meoni, Archivio UDI, Non Una Di Meno, Rete SiSolidal, Associazione Futura, Oltremani, Auser, Sunia saranno in piazza insieme ai cittadini e alle cittadine che hanno promosso il Flash Mob in Piazza Mazzini a Poggibonsi per venerdì 12 settembre alle ore 18. Saremo presenti con tante barchette di carta per sostenere la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla.

Gli assalti che ogni notte stanno colpendo le barche della Sumud sono atti intollerabili che non attaccano solo quella missione umanitaria pacifica che si muove in solidarietà portando cibo, acqua potabile, medicinali e aiuti umanitari ad un popolo che sta soffrendo la barbarie di uno sterminio ma rappresentano un attacco a tutte le persone che in queste settimane si stanno mobilitando contro il genocidio e per affermare e difendere i diritti del popolo palestinese.

Noi saremo gli occhi vigili sulla missione di pace e solidarietà. Siamo tutti Global Sumud Flotilla!

