Impruneta, settima Estemporanea di Pittura: premiati i vincitori

Domenica 7 settembre 2025 si è svolta la Settima Estemporanea di Pittura, inserita all’interno del programma della 99ª Festa dell’Uva e patrocinata dal Comune di Impruneta. La manifestazione, promossa dall’Associazione Culturale Ferdinando Paolieri, ha coinvolto numerosi artisti che si sono confrontati sul tema "I colori dell’uva e del cotto nei paesaggi e borghi imprunetini".

L’iniziativa, ormai consolidata, offre a pittori e pittrici la possibilità di misurarsi con il territorio, le sue tradizioni e la sua identità culturale, valorizzando paesaggi e borghi locali attraverso l’uso di tecniche pittoriche libere.

La giuria, composta da Tullio Del Bravo, Maurizio Biagi, Sonia Salsi, Filippo Venturi e presieduta da Giuseppe Ciccia, ha assegnato il primo premio a Michele De Niccolò, seguito da Marco Chiarini e Elena Forni.

"Questa iniziativa, promossa dall’Associazione Ferdinando Paolieri, testimonia la forza di un gruppo di persone che credono nel proprio impegno 365 giorni all’anno. I miei più sinceri complimenti vanno alla presidente Manola Viti e al presidente dell’Ente Festa dell’Uva Filippo Venturi, che con dedizione contribuiscono alla riuscita di manifestazioni di questo rilievo per la nostra comunità", ha dichiarato il sindaco Riccardo Lazzerini.

La Settima Estemporanea di Pittura si conferma così un momento di incontro tra arte e territorio, capace di unire la valorizzazione culturale alla celebrazione delle tradizioni imprunetine, nel contesto della storica Festa dell’Uva.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa

