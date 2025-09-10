Laboratori di teatro per tutte le età a Empoli, corsi in partenza al Minimal Teatro

Tornano a Empoli i laboratori teatrali per bambini, adolescenti e adulti. I corsi si terranno al Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli).

Fare corsi di teatro, soprattutto per i bambini, è molto importante: sviluppa competenze sociali, emotive e creative, come empatia, comunicazione, collaborazione, autostima e gestione delle emozioni. Incoraggia anche l'uso della voce e del corpo, migliora la concentrazione e la memoria, e offre uno spazio sicuro per l'espressione di sé e la sperimentazione.

I corsi teatrali di Giallo Mare Minimal Teatro sono sostenuti da: Regione Toscana, Fondazione Teatro Toscana onlus, Comune di Empoli, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione Cassa di risparmio di Firenze, Ministero della Cultura e Residenze artistiche toscane.

I primi corsi in programma sono quello degli adulti (dai 18 anni) e quello per adolescenti: i primi con il laboratorio condotto da Carlo Salvador il lunedì dalle 21.00 alle 23.00 per 70 ore di laboratorio e un saggio finale a fine corso. Gli allievi del laboratorio avranno la possibilità di assistere gratuitamente agli spettacoli di teatro contemporaneo di importanti artisti e compagnie in programma al Minimal Teatro per la stagione 2025-2026, perché è importante “fare” teatro ma anche “vederlo”. Lunedì 29 settembre e lunedì 6 ottobre alle 21.00 prove gratuite.

Il corso per adolescenti (14-17 anni) sarà seguito sempre da Carlo Salvador e si terrà il lunedì dalle 17.30 alle 19.00, con 35 ore totali di laboratorio e saggio finale a conclusione del lavoro svolto. Lunedì 29 settembre e lunedì 6 ottobre alle 17.30 prove gratuite.

Per i bambini dai 6 ai 10 anni il corso è a cura di Rossella Parrucci, si articolerà con un incontro settimanale il martedì dalle 17 alle 18.30, con 35 ore totali di laboratorio, saggio finale a fine corso. Martedì 30 settembre primo incontro e presentazione dalle 17 alle 18.30, secondo incontro martedì 7 ottobre stessa ora. Le prime due lezioni sono gratuite.

Il laboratorio per ragazzi dagli 11 ai 14 anni e si terrà il mercoledì dalle 17.30 alle 19 con 35 ore totali di laboratorio e saggio finale a conclusione del lavoro svolto. Mercoledì 1 e mercoledì 8 ottobre alle 17.30 prove gratuite.

Per informazioni e prenotazioni lezioni di prova è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

