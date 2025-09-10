Lega Viareggio annuncia dimissioni in blocco: "Nessuno coinvolto nella lista. Non condividiamo la vannaccizzazione"

La Lega di Viareggio annuncia dimissioni in blocco. Nella città della Versilia domani è atteso Roberto Vannacci, vicesegretario federale della Lega, per la presentazione della lista del partito nel collegio di Lucca per le elezioni regionali. Come affermato dalla segretaria comunale della Lega Viareggio Maria Pacchini la notizia della presentazione sarebbe arrivata in via informale, "nessun membro del consiglio direttivo della nostra sezione è stato coinvolto in questa decisione e tanto meno direttamente invitato ad esserne presente. Si tratta di un palese atto di sfiducia". Pacchini aggiunge, "siamo arrivati a questo punto, è in atto una pulizia etnica della dirigenza", annunciando poi le dimissioni, "non condividiamo la vannaccizzazione della Lega e quindi ci facciamo da parte, dimettendoci in blocco" pur rimanendo iscritti alla Lega. Un atto, prosegue la segretaria, con il quale "intendiamo manifestare aperta distinzione e distanza dalla nuova linea politica dell'onorevole Roberto Vannacci palesemente nostalgica e non conforme alla storia del nostro movimento, distanza dai metodi assunti nella formazione delle liste e nel governo del partito sui territori, movimento che ho rappresentato in lunghi anni di militanza da Bossi a Salvini".

