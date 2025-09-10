'Make Sense Campaign', l’ospedale San Giuseppe si unisce alla campagna contro i tumori testa-collo

La Società Europea dei tumori Testa-Collo (EHNS) promuove anche quest’anno nel mese di settembre un momento di sensibilizzazione per la cittadinanza sui tumori del distretto Testa-Collo e, in linea con quanto fatto l’anno passato, l’ospedale San Giuseppe torna ad aderire alla Make Sense Campaign.

“L’obiettivo dell’iniziativa - sottolinea la dottoressa Francesca Martelladirettore della Struttura operativa complessa Oncologia Medica Empoli - è quello di contribuire nel tempo a migliorare gli outcome per i pazienti colpiti dai tumori del distretto cervico-facciale che nella multiformità della patologia possono affiancare alle problematiche più strettamente sanitarie, problematiche psicologiche legate ai segni lasciti dai trattamenti sull’immagine corporea”.

Attraverso la campagna, la EHNS spera di promuovere lo scambio di conoscenze multiprofessionale ma anche quello fra professionisti sanitari e popolazione.

“La campagna - precisa il dottor Gianluca Leopardi direttore della Struttura operativa complessa otorinolaringoiatria - punta a educare alla prevenzione delle neoplasie, a far conoscere sintomi e segni dei tumori testa-collo e ad incoraggiare alla diagnosi precoce”. Infatti, lo stile di vita e le infezioni da HPV possono aumentare il rischio di tumori testa-collo, la cui sopravvivenza raggiunge nel complesso l’80-90% a 5 anni, ma solo quando la diagnosi è precoce.

Dal 17 al 19 settembre, in linea con gli obiettivi della campagna europea e con l’indirizzo del piano nazionale sulla prevenzione:

• la Struttura operativa complessa Oncologia Medica si propone di attivare visite volte alla valutazione dei fattori di rischio e/o degli stili di vita individuali migliorabili al fine di ridurre l’incidenza di tali tumori: fumo di sigaretta e consumo di alcool saranno i principali fattori discussi con i pazienti.

• La Struttura operativa complessa Otorinolaringoiatriaeffettuerà visite cliniche per favorire una diagnosi precoce in pazienti che lo richiedano e presentino segni o sintomi potenzialmente sospetti, come tumefazioni del collo o comparsa di lesioni alla bocca, gola, e naso presenti da tempo o ancora perdita della voce da oltre 20-30 giorni e che non abbiano già ricevuto una diagnosi.

Tutte le visite saranno prenotabili attraverso il CORD-AIUTOPOINT (centro oncologico di riferimento dipartimentale), punto d’ingresso a tutti i percorsi oncologici dell’ospedale San Giuseppe. La prenotazione potrà avvenire, senza bisogno di impegnativa medica, sia recandosi di persona dalle 8.00 alle 18.00 presso la Struttura operativa complessa Oncologia settore 2B3 dell’Ospedale e sia contattando telefonicamente gli operatori al numero 0571-706668 dalle 14.30 alle 18.00 da venerdì 12 settembre fino ad esaurimento posti. In base alla prenotazione effettuata ed all’orario della stessa verranno fornite le indicazioni in merito alla stanza dell’ospedale in cui sarà eseguita la prestazione.

“Siamo molto contenti di aver accolto questa iniziativa - osserva la dottoressa Francesca Martella - perché di questi tumori, che nel loro insieme rappresentano la settima causa di morte per cancro, si parla sempre molto poco. L’anno passato, all’iniziativa nel nostro ospedale hanno aderito per il 70% donne, indicando come queste siano ancora oggi più sensibili alle campagne di prevenzione”. Tuttavia, “nonostante una prevalenza netta di donne fra gli utenti visitati nel 2024, gli approfondimenti sono stati proposti equamente a uomini e donne” aggiunge il Dr Leopardi - perché invece questi tumori hanno un’incidenza 3 volte maggiore nel sesso maschile”. Per questo, la dottoressa Francesca Bellini, Direttore Sanitario del presidio ospedaliero, insieme ai colleghi, invita a una maggior partecipazione anche degli uomini alla campagna di prevenzione dei tumori testa-collo approfittando di questa importante iniziativa delle Strutture di Otorinolaringoiatria e Oncologia del presidio.

Fonte: Ausl Toscana Centro