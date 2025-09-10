Maltempo, la Lega: "Bloccati ascensore del Cencione e sottopasso San Romano. Icapacità amministrativa"

Sono bastate due gocce di pioggia settembrina per mettere in crisi due strutture nevralgiche del Comune di San Miniato. L’ascensore del Cencione si è nuovamente bloccato e il sottopasso di San Romano dopo solo dieci minuti di pioggia si è nuovamente allagato con conseguente blocco del traffico veicolare. Solo per fortuna l’allagamento del sottopasso non è avvenuto nella notte altrimenti il rischio che si potesse verificare un grave incidente sarebbe stato concreto, cosa già accaduta in passato e per la quale il Comune è stato anche condannato a risarcimenti.

Il blocco delle due strutture fa seguito ad analoghe situazioni che si protraggono da anni a cui hanno sempre fatto seguito rassicurazioni - tutte cadute nel nulla - del Comune sulla adozione di provvedimenti adeguati a risolvere le problematiche emerse. Una delle ultime rassicurazione fornite riguarda il sottopassao di San Romano per il quale alcuni mesi addietro l’Assessore ai lavori pubblici aveva promesso lavori di adeguamento, ma al momento come al solito niente si è visto come l’ennesimo allagamento di queste ore ha dimostrato. La situazione è oramai sfociata nel ridicolo .

Poichè da settimane la maggioranza a guida PD che governa il Comune di San Minato è impegnata nella affannosa ricerca di un nominativo cui affidare la pesante gestione del bilancio comunale, un bilancio che a nostro parere presenta situazioni di forte perplessità ricordando il recente azzeramento di numerosi crediti fra cui l’IMU per oltre 2 milioni di euro, suggeriamo che questa ricerca si estenda anche ad altri ruoli e competenze perchè ciò che sta accadendo a San Miniato in tema di opere pubbliche ha dell’incredibile e la recente perdita di 1,5 milioni di euro di fondi PNRR è emblematica del caos che regna nel settore. Ci chiediamo quanti schiaffi ancora I cittadini samminiatesi saranno ancora disposti ad incassare da una amministrazione che giorno dopo giorno sta evidenziando una incapacità amministrativa e operativa al limite dell’inimmaginabile.

SEZIONE LEGA SAN MINIATO