Motovela e /contè.sto/, a Empoli cambia la viabilità

Siamo entrati nei giorni del festival di storia contemporanea /contè.sto/ e la sua anteprima Fuoricontè.sto. Una prima edizione assoluta mai realizzata a Empoli, un festival accessibile a tuttǝ, tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti (a questo link è possibile scoprire il programma completo e tutto quello che c’è da sapere su come vivere in tranquillità questi giorni https://www.contestofestival.it/ ).

Ma non solo. A La Vela Margherita Hack ad Avane torna puntuale come ogni anno la passione per l’intramontabile ‘Vespa’ nell’ambito di “Motovela 2025”, una tre giorni organizzata da Vespa club di Empoli (dal 12 al 14 settembre 2025, questo il link all’iniziativa https://www.comune.empoli.fi.it/Vivere-il-comune/Eventi/Vespe-in-mostra ) con esposizioni, esibizioni, spettacoli, street food e tanto altro, tutto a ingresso libero.

Di seguito i provvedimenti temporanei di viabilità.

FESTIVAL CONTÈ.STO – Giovedì 11 settembre 2025 in piazza Madonna della Quiete, tutta, divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 18 alle 24, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e divieto di transito, dalle 20 alle 24, sempre per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Le disposizioni dell’ordinanza 373 del giorno 8 settembre 2025 proseguono sempre per il giorno 11 settembre in via Giovanni Marchetti, nel tratto da piazza Matteotti a via del Giglio, divieto di transito, dalle 20 alle 24, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego; in via Chiara, nel tratto da via Marchetti a via Chimenti divieto di transito, dalle 20 alle 24, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Venerdì 12 settembre, in piazza Farinata degli Uberti, tutta, divieto di transito, dalle 17 alle 24, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego; piazza Madonna della Quiete, tutta, divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 12 alle 18, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e divieto di transito, dalle 15 alle 18, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

In via Giovanni Marchetti, nel tratto da piazza Matteotti a via del Giglio, divieto di transito, dalle 15 alle 18, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego; via Chiara, nel tratto da via Marchetti a via Chimenti, divieto di transito, dalle 15 alle 18, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

I provvedimenti temporanei continuano sabato 13 settembre: in via dei Neri, nel tratto da via Leonardo da Vinci a piazza del Popolo, divieto di transito, dalle 9.30 alle 12, dalle 15.30 alle 18 e dalle 20.30 alle 24, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego; piazza del Popolo, tutta, divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 8 alle 24, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, divieto di transito, dalle 9.30 alle 12, dalle 15.30 alle 18 e dalle 20.30 alle 24, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego; piazza Madonna della Quiete, tutta, divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 8 alle 14, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e divieto di transito, dalle 10.30 alle 14, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Via Giovanni Marchetti, nel tratto da piazza Matteotti a via del Giglio divieto di transito, dalle 10.30 alle 14, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego; via Chiara, nel tratto da via Marchetti a via Chimenti, divieto di transito, dalle 10.30 alle 14, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Domenica 14 settembre, piazza Farinata degli Uberti, tutta, divieto di transito, dalle 15 alle 20, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego; in via dei Neri, nel tratto da via Leonardo da Vinci a piazza del Popolo, divieto di transito, dalle 11 alle 13, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego; piazza del Popolo, Tutta, divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 8 alle 14, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e divieto di transito, dalle 11 alle 13, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

EVENTO MOTOVELA – Torna l’appuntamento il raduno statico aperto a tutti i modelli Vespa nell'ambito di "Motovela 2025", in via Magolo, 32, a La Vela Margherita Hack ad Avane.

Pertanto dalle 9 del giorno 12 alle 24 del 14 settembre 2025, in via Magolo, 32, parcheggio antistante il cancello di ingresso de “La Vela”, saranno disposti i divieti di transito e di sosta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

