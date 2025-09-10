Movimento No Base a Pardossi: "Incontro pubblico sul progetto della base militare"

Nuovo incontro pubblico interamente dedicato alla descrizione del progetto della nuova Base Militare fra San Rossore e Pontedera, organizzato per domani, 11 settembre, dal Movimento No Base. L'incontro, cui seguirà un'apericena, si terrà a Pardossi, uno degli abitati più vicini alla Tenuta Isabella e ai terreni che secondo i progetti finora resi pubblici potrebbero ospitare in futuro le infrastrutture militari. In particolare per l'area di Gello si parla della costruzione di una pista d'addestramento ad uso militare e civile e di un poligono all'aperto lungo 500 metri. L'incontro, alle ore 21, si terrà presso il bar "Il Laghetto" in via Rio Pozzale, preceduto da momento conviviale alle 20. Prenotazioni al numero 3478208089. Per informazioni sulle attività del Movimento a Pontedera potete inoltre scrivere a pontederanobase@gmail.com.

Fonte: Movimento No Base