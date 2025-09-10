Napoli, gli ultras disertano la trasferta di Firenze: "380 posti? Non ci saremo per nostra dignità"

Tensione alla vigilia della sfida di sabato sera tra Fiorentina e Napoli, valevole per la Serie A 2025/2026. Gli ultras della Curva A e della Curva B partenopea hanno annunciato che non seguiranno la squadra al “Franchi” per protesta contro le limitazioni ai biglietti.

“A 72 ore dalla trasferta di Firenze arriva la decisione di aprire il settore ai residenti in Campania. Tuttavia, viene confermata la disponibilità di soli 380 tagliandi per gli ospiti. Troviamo inaccettabile partecipare a una vera e propria lotteria, che rischia di penalizzare la maggioranza dei ragazzi che vorrebbero onorare al meglio la trasferta di Firenze”, scrivono in una nota dal titolo eloquente: “380 posti? 0 dignità”.

Il comunicato prosegue con un duro attacco: “Siamo stufi di decisioni cambiate repentinamente e discriminatorie nei confronti del movimento ultras. Ci colpisce il silenzio complice della Ssc Napoli, che continua a essere un modello vincente sul campo, ma non ha ancora imparato a riservare la giusta considerazione ai propri principali clienti”.

Gli ultras criticano inoltre i criteri di distribuzione dei tagliandi: “Ci si riempie la bocca di modelli che, però, prevedono oculati strumenti di marketing, i quali garantiscono ai ‘clienti’ migliori di essere sempre presenti, senza dover partecipare a improvvisate lotterie insieme a persone che si ritrovano, forse per la prima volta, in un settore ospiti”.

Il messaggio si chiude con una scelta netta: “Ai signori dell’Osservatorio diciamo di stare tranquilli: a queste condizioni, siamo noi a decidere di non essere presenti a Firenze, per i nostri gruppi e per la nostra dignità”.

Intanto, sul fronte della sicurezza, il Comitato provinciale per l’ordine pubblico di Firenze ha disposto nuove misure per la partita del 13 settembre. Dalle ore 17 alle 24 sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bibite in contenitori di vetro o lattine nell’area attorno allo stadio “Artemio Franchi”. Vietata anche la detenzione di bombolette spray urticanti all’interno e nelle aree perimetrali all’impianto.

