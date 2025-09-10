San Giuseppe di Empoli, donato un maxischermo alla ludoteca della Pediatria

La ludoteca della pediatria dell’ospedale San Giuseppe è stata dotata di un maxischermo pensato e voluto per i piccoli pazienti del reparto. Da qualche giorno lo spazio giochi è stato riorganizzato per rendersi disponibile a tutti i bambini che vorranno trascorrere qualche ora fuori dalle loro camerette. L’iniziativa è nata dalla generosità di un privato di Castelfiorentino che ha voluto donare un televisore di 52 pollici proprio con l’intenzione di allietare i pomeriggi dei piccoli degenti.

Il donatore ha portato personalmente il maxischermo insieme al figlio e lo ha consegnato alla Direttrice del presidio, Francesca Bellini, al Direttore della Pediatria e Neonatologia, Roberto Bernardini e alla coordinatrice infermieristica, Federica Iannotta. Tutti hanno accolto molto volentieri il gesto di generosità e di attenzione verso il reparto e soprattutto verso i più piccoli.

"Oltretutto questo maxi schermo che ha sostituito una vecchia tv ormai troppo piccola, avrà anche un doppio uso - ha affermato il Direttore Bernardini - Sarà molto utile per le riunioni in videoconferenza per evitare ai medici di doversi spostare presso altre strutture della Ausl Toscana centro e rimanere disponibili per le necessità di reparto".

"Volevamo fare un regalo ai piccoli che vengono curati amorevolmente da questo reparto per far trascorrere loro qualche momento spensierato guardando un cartone animato; oltretutto se avrà anche un doppio uso siamo doppiamente contenti” ha affermato il donatore.

"Il nostro territorio ha a cuore il nostro ospedale – ha concluso la Direttrice Bellini - e questa è l'ennesima conferma di quanto le persone ci dimostrino la loro vicinanza anche con doni come questo che non è uno strumento medicale ma sarà lo stesso di supporto ai piccoli pazienti, oltre che utile per le esigenze dei professionisti".

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio Stampa