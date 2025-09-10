Autolinee Toscane, modifiche del servizio bus per corse ciclistiche a Pontedera e Peccioli

Percorsi deviati mercoledì 10 e giovedì 11 settembre 2025 a causa del “10° Giro della Toscana” e del “Gran Premio città di Peccioli – 73° Coppa Sabatini”
at- autolinee toscane informa che per consentire lo svolgimento di corse ciclistiche vi saranno modifiche nel servizio bus.
Nel dettaglio:
A Pontedera, per consentire lo svolgimento del “10° Giro della Toscana”, vista la comunicazione della Prefettura di Pisa, vengono attuati dei provvedimenti alla circolazione che in alcuni casi precludono il transito bus. In ragione di quanto esposto, mercoledì 10 settembre 2025, devono essere attuate deviazioni di percorso. Vedi avviso: https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazioni-pontedera-10deg-giro-della-toscana.
A Peccioli (PI) per consentire la corsa ciclistica “Gran Premio città di Peccioli - 73° Coppa Sabatini”, con atto del Comando Ufficio Unico di Peccioli e Lajatico (identificativo N.49 del 05.09.2025) vengono attuati dei provvedimenti alla circolazione con chiusure al traffico veicolare sulle strade interessate al transito della gara. In ragione di quanto esposto, dalle ore 10.00 alle ore 18.30 di giovedì 11 settembre 2025, verranno attuate variazioni al servizio bus, vedi avviso: https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazioni-gran-premio-citta-peccioli.
Fonte: AT - Ufficio Stampa
<< Indietro