Poggibonsi, successo di pubblico e partecipazione per Sbaraccando 2025

Un centro storico pieno di vita, migliaia di persone in passeggiata, famiglie, bambini, giovani e adulti che hanno scelto di trascorrere il fine settimana a Poggibonsi. Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di Sbaraccando, la manifestazione commerciale più longeva della Valdelsa, organizzata da ViaMaestra Centro Commerciale Naturale, con il sostegno del Comune di Poggibonsi,Confcommercio e Confesercenti.

Un weekend all’insegna degli acquisti, della convivialità e dell’intrattenimento, che ha visto le attività del centro storico proporre occasioni imperdibili, sconti, promozioni speciali e vetrine animate. Fondamentale anche il connubio con il Festival dello Sport, che ha portato in città esibizioni, dimostrazioni, attività per bambini e tanto movimento, arricchendo ulteriormente il programma e contribuendo alla riuscita dell’evento.

“Riportare le persone in centro è la nostra missione, e Sbaraccando dimostra quanto sia ancora possibile creare eventi che coinvolgano tutta la comunità, unendo commercio, intrattenimento e socialità – dichiara il presidente di ViaMaestra, Laura Martelli – Abbiamo visto tantissime famiglie e giovani scegliere di vivere il centro storico in modo attivo e positivo. Il successo di questa edizione ci sprona a continuare su questa strada.”

ViaMaestra guarda già avanti e dà appuntamento a domenica 14 settembre per la seconda edizione di “Poggibonsi di Gusto”, l’evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Una giornata all’insegna dei sapori, delle tradizioni culinarie locali e della qualità, con la partecipazione di produttori, botteghe, chef e ristoratori. Il centro storico ospiterà stand gastronomici, degustazioni, animazione per bambini e momenti musicali, creando un itinerario del gusto accessibile a tutti.

“Con Poggibonsi di Gusto vogliamo continuare a puntare sull’identità del nostro territorio, facendo incontrare le attività del centro con la cultura del cibo e dell’accoglienza – aggiunge ViaMaestra – Sarà un evento per tutti, pensato per far vivere il centro storico come un luogo di incontro e di scoperta.”

ViaMaestra non si ferma: il calendario di iniziative proseguirà anche nei mesi successivi, con eventi pensati per rendere vivo e attrattivo il cuore della città in ogni stagione.

Fonte: Ufficio Stampa

