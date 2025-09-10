Poggibonsi, successo di pubblico e partecipazione per Sbaraccando 2025

Attualità Poggibonsi
Condividi su:
Leggi su mobile

“Dopo il successo di Sbaraccando, lo sguardo è già puntato su ‘Poggibonsi di Gusto’, domenica 14 settembre

Un centro storico pieno di vita, migliaia di persone in passeggiata, famiglie, bambini, giovani e adulti che hanno scelto di trascorrere il fine settimana a Poggibonsi. Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di Sbaraccando, la manifestazione commerciale più longeva della Valdelsa, organizzata da ViaMaestra Centro Commerciale Naturale, con il sostegno del Comune di Poggibonsi,Confcommercio e Confesercenti.

Un weekend all’insegna degli acquisti, della convivialità e dell’intrattenimento, che ha visto le attività del centro storico proporre occasioni imperdibili, sconti, promozioni speciali e vetrine animate. Fondamentale anche il connubio con il Festival dello Sport, che ha portato in città esibizioni, dimostrazioni, attività per bambini e tanto movimento, arricchendo ulteriormente il programma e contribuendo alla riuscita dell’evento.

Riportare le persone in centro è la nostra missione, e Sbaraccando dimostra quanto sia ancora possibile creare eventi che coinvolgano tutta la comunità, unendo commercio, intrattenimento e socialità – dichiara il presidente di ViaMaestra, Laura MartelliAbbiamo visto tantissime famiglie e giovani scegliere di vivere il centro storico in modo attivo e positivo. Il successo di questa edizione ci sprona a continuare su questa strada.

successo-sbaraccando-poggibonsi-di-gusto (1)

successo-sbaraccando-poggibonsi-di-gusto (2)

ViaMaestra guarda già avanti e dà appuntamento a domenica 14 settembre per la seconda edizione di “Poggibonsi di Gusto”, l’evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Una giornata all’insegna dei sapori, delle tradizioni culinarie locali e della qualità, con la partecipazione di produttori, botteghe, chef e ristoratori. Il centro storico ospiterà stand gastronomici, degustazioni, animazione per bambini e momenti musicali, creando un itinerario del gusto accessibile a tutti.

Con Poggibonsi di Gusto vogliamo continuare a puntare sull’identità del nostro territorio, facendo incontrare le attività del centro con la cultura del cibo e dell’accoglienza – aggiunge ViaMaestra – Sarà un evento per tutti, pensato per far vivere il centro storico come un luogo di incontro e di scoperta.

ViaMaestra non si ferma: il calendario di iniziative proseguirà anche nei mesi successivi, con eventi pensati per rendere vivo e attrattivo il cuore della città in ogni stagione.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Poggibonsi
Attualità
3 Settembre 2025

Poggibonsi, al via i nuovi i nuovi corsi per soccorritore volontario avanzato e di base

Torna settembre e tornano i corsi per soccorritore volontario, sia avanzato che di base. Primo incontro il 15 settembre, alle 21, alla Pubblica Assistenza Odv di Poggibonsi. Riparte dunque la [...]

Poggibonsi
Attualità
1 Settembre 2025

Poggibonsi, acqua ripristinata in via delle Magnolie e via delle Rose. Intervento completo domani

Con riferimento al guasto verificatosi nella giornata di ieri, domenica 31 agosto, nel comune di Poggibonsi, Acque comunica che, in attesa di completare le operazioni preliminari per l’esecuzione dell’intervento di [...]

Toscana
Attualità
1 Settembre 2025

La 23enne Gaia Pardini è la nuova Miss Toscana

Gaia Pardini, 23 anni di Pescia (Pistoia) è la nuova Miss Toscana 2025. Ha vinto la finalissima che si è svolta per la prima volta nella storia del concorso all’Isola [...]



Tutte le notizie di Poggibonsi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina