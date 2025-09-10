Poste Italiane celebra Boccaccio e Gino Terreni con due bolli speciali

Due postazioni temporanee a Certaldo ed Empoli permetteranno di timbrare le corrispondenze con i bolli dedicati a Boccaccio e a Terreni
In occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Boccaccio e della borsa scambio del collezionista, Poste Italiane attiverà due servizi filatelici temporanei con bollo speciale.
Sabato 13 settembre dalle ore 11.15 alle 16.45 sarà possibile timbrare con il bollo speciale, con la dicitura “650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio” le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita presso Palazzetto Pretorio in piazzetta del Vicariato, 4 a Certaldo.
Sempre sabato 13 settembre dalle ore 9.45 alle 15.15 sarà possibile timbrare con il bollo speciale, con la dicitura “XXXIV Borsa Scambio del Collezionista – Filatelia nelle scuole: omaggio a Gino Terreni” le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita presso Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, 1 a Empoli.
Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Firenze 2. Per qualsiasi informazione
Fonte: Poste Italiane - Ufficio Stampa
<< Indietro