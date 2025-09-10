Raddoppio ferroviario Pistoia-Montecatini: inaugurazione l’11 settembre

Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti di Ferrovie dello Stato, il presidente della Regione, l’assessore regionale alle infrastrutture e i sindaci dei Comuni attraversati dalla linea
Giovedì 11 settembre 2025 sarà inaugurato il raddoppio della linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini. Il viaggio inaugurale partirà alle 11.00 dalla stazione di Pistoia, con ritorno previsto intorno alle 12.00 a Montecatini Terme.
Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti di Ferrovie dello Stato, il presidente della Regione, Eugenio Giani, l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli, e i sindaci dei Comuni attraversati dalla linea.
<< Indietro