Rapina in pieno giorno a Firenze: arrestato un 14enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 14enne di origine brasiliana per una rapina ai danni di una donna italiana di 58 anni.

L’episodio è avvenuto il 4 settembre, intorno alle ore 15:00, in piazza Fardella. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si è avvicinato alla vittima per strada, strappandole la borsa e trascinandola a terra nel tentativo di fuggire.

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di un passante, che si è messo all’inseguimento del minore riuscendo a bloccarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Il 14enne è stato quindi arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, associato all’istituto penitenziario di Orti Oricellari.

La donna è rientrata in possesso della borsa e ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.