Regionali, l'onorevole La Porta si candida nel collegio di Prato

’’Mi metto in campo in prima persona, candidandomi nel collegio di Prato, alle prossime elezioni regionali. In questo momento di difficoltà per la mia città, se gli elettori mi sceglieranno, sono pronta a rinunciare al seggio alla Camera dei Deputati per mettermi a disposizione del territorio". Lo scrive, in una nota, il deputato pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Port, annunciando la sua candidatura come consigliera regionale nel collegio di Prato, da settimane al centro della cronaca per il caso Cocci e la successiva inchiesta.

"Porterò avanti, con la forza di sempre, le battaglie di trasparenza e rinnovamento che lungo il nostro percorso abbiamo condotto a testa alta. E continueremo a farlo, fino in fondo. Durante le ultime settimane il nostro partito è stato al centro di attacchi vili e ricostruzioni fuorvianti. In molti hanno persino provato ad accostare una specifica vicenda all'inchiesta che ha coinvolto il sindaco di Prato e portato al commissariamento del Comune. Tali accuse sono arrivate da chi, come il Partito Democratico, fino a qualche tempo fa, si rifiutava persino di riconoscere l'esistenza del fenomeno della mafia cinese, denunciato da Fratelli d'Italia e oggi finalmente riconosciuto dalla Commissione parlamentare Antimafia. Da questi signori non accettiamo lezioni sulla trasparenza nella formazione delle liste elettorali. La mia speranza che Prato, anche grazie al prossimo governatore della Toscana Alessandro Tomasi, torni ad essere nuovamente forte, perchè lo merita, è più che mai viva e mi accompagnerà costantemente in questa campagna, che affronterò con coraggio e determinazione”, così La Porta.

Notizie correlate