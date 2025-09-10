Settembre al Politeama: ripartono i corsi di musical e al via master per performer

Politeama e giovani generazioni, un binomio sempre più stretto. Un legame che passa dalle attività che fanno parte del «Politeama Educational» e dalla collaborazione con la prestigiosa Bernstein School of Musical Theater di Bologna, per formare i talenti del musical.

Un po’ di atmosfere alla Broadway, fra coreografie piene di energia e ritmo coinvolgente, sono quelle che si respireranno a partire da martedì 16 settembre, quando chi vuole mettersi in gioco con le discipline del teatro musicale (canto, danza e recitazione) potrà seguire la prima lezione di prova gratuita. Una ripartenza alla grande con tante domande di iscrizione per i corsi di musical, coordinati dal docente Edoardo Scalzini, che torneranno da martedì 30 settembre.

Ma prima, appunto, sono previste due settimane di prova gratuita (16, 18, 23 e 25 settembre). L’offerta formativa è suddivisa in quattro tipologie: corsi junior (6-10 anni), teen e ragazzi (11-13 anni; 14-17 anni), adulti (a partire dai 18 anni). Frequenza settimanale per i più piccoli (il corso junior si svolgerà ogni martedì o giovedì dalle 17 alle 20), mentre per i teen e ragazzi la frequenza sarà bisettimanale (martedì e giovedì dalle 16.30 e dalle 17 fino alle 20), idem per gli adulti ma in orario serale dalle 20.30 alle 23, sempre ogni martedì e giovedì. Fra le novità di quest’anno, il corso di recitazione a partire dai 18 anni, ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.30: un’opportunità in più per chi vuole avvicinarsi al teatro.

Per la prova gratuita l’appuntamento è alle 17 per i piccoli dai 6 ai 10 anni, alle 16.30 per i teen e ragazzi (11-13 anni; 14-17 anni), alle 20.30 per gli adulti. Un altro anno di sogni, adrenalina e voglia di dare tutto su quel palco: le attività formative culmineranno nello spettacolo finale che nel mese di maggio accenderà il grande palcoscenico del Politeama. La proposta formativa di quest’anno prevede un’altra novità, quella del master per performer di musical theater, con una formazione preaccademica a partire dai 16 anni che consentirà di intraprendere una carriera artistica. Le audizioni si terranno domenica 28 settembre (candidature entro il 20 settembre all’indirizzo musical@politeamapratese.it). Per ogni informazione è possibile scrivere a musical@politeamapratese.it

Dalla scuola di musical alle scuole secondarie di primo e secondo grado cui si rivolge la Fondazione Politeama Pratese con l’invito per i docenti negli spazi del Ridotto: il cartellone per gli studenti composto da due rassegne, «Un mondo migliore» e «Capolavori dietro le quinte», sarà spiegato nel dettaglio ai docenti delle scuole medie e superiori giovedì 18 settembre alle 16 (informazioni e prenotazioni a educational@politeamapretese.it). Cinque le proposte in cartellone, che comprendono «Mammut. Vita e morte di un’intelligenza artificiale» (5 dicembre), «L’amico ritrovato» (27 gennaio), «Cantami d’amore» (4 febbraio), nuove produzioni nel 2026 come «Il grande Gatsby» (dal 16 febbraio al 6 marzo) e «M-olière e altre stoviglie francesi» (18-19 marzo). Prosegue intanto al Ridotto la rassegna «Avanguardie» a cura di Teatro Metropopolare, intitolata Calvino favoloso: appuntamento sabato 13, 20 e 27 settembre (alle 17), con i laboratori-spettacolo condotti dall’attrice Giulia Aiazzi per bambine e bambini da 5 anni. Attività su prenotazione in biglietteria, biglietto d’ingresso 5 euro.

Fonte: Teatro Politeama Pratese - Ufficio Stampa

