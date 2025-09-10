Spaccia hashish a Firenze, 21enne ai domiciliari

Un 21enne è stato arrestato dalla polizia a Firenze in via Canova per spaccio e detenzione di droga. Lunedì pomeriggio, durante un servizio di appostamento, gli agenti hannoseguito i suoi movimenti osservando lo scambio di alcune banconote per sostanza stupefacente, poi risultata essere hashish, a un ragazzo che nel frattempo lo aveva raggiunto a bordo di un monopattino.

L'acquirente, un 35enne di origini kosovare, è stato trovato con circa venti grammi di hashish ed è stato segnalato come assuntore. Il pusher invece è tornato a casa e poi, alla vista degli agenti, ha provato a lanciare dalla finestra una bilancina di precisione. Nell'abitazione, sempre in via Canova, aveva 130 grammi di hashish e 750 euro in contanti. La droga è stata sequestrata, il 21enne è ai domiciliari.