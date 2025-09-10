Supereroi, 'fantasy', caccia al tesoro e magia: torna il 'Pontedera Cosplay'

Pontedera ha accolto nei suoi angoli più suggestivi la magia del Cosplay, trasformando l’ordinaria quotidianità in una festa di colori, personaggi e suggestioni fantasy. L’edizione 2025 si svolgerà il prossimo 19 e 20 Settembre. L’evento ha visto una straordinaria partecipazione, confermando la sua vocazione di appuntamento atteso e sempre più significativo per la città e la sua comunità.

Un programma ricco e appassionante

La manifestazione animerà il Corso Matteotti e le piazze limitrofe (Martiri della Libertà, Curtatone, Cavour, P.zza della Repubblica) con un mix coinvolgente di attività per tutte le età. Tra le attrazioni più amate:

➡️ Photo shooting e premi in Villa Crastan per il miglior Cosplay;

➡️ Stand e laboratori a tema, con la scuola per magia alla Harry Potter, gli Avengers, i pirati , gli Spideraman e molto altro!

➡️ Caccia al tesoro per le vie cittadine, un modo originale per scoprire i negozi coinvolti ricevendo a fine caccia un piccolo gadget griffato Pontedera Cosplay!

➡️ Combattimenti con spade laser, lezioni di magia, selfie con Pikachu, momenti horror e photo moment, e novità di questo anno una vera e propria escape room nel centro di Pontedera con tanti enigmi da risolvere per un’esperienza multisensoriale!

➡️ Cosplay Dance Night Venerdì 19 settembre presso il Bar – Pasticceria Fantozzi. Start 18.30 con Dj Set a tema, aperitivi, taglieri, aperipizza e molto altro ! Per prenotazioni contattare il 348/8131141

La comunità protagonista

Grazie alla sinergia tra Confesercenti Pontedera, Comune di Pontedera, Camera di Commercio Toscana Nord‑Ovest e gli sponsor Futurline e Magazzini Mangini con la collaborazione e la direzione artistica, affidata al team NerDreams, assicureremo qualità e continuità all’evento visto gli ottimi risultati dello scorso anno.

Uno sguardo al pubblico

L’evento ha conquistato centinaia di cosplayer provenienti da tutta la regione, famiglie, gruppi di amici e tanti curiosi, regalando momenti perfetti da fotografare, condividere e ricordare. L’atmosfera avrò come protagonisti i sorrisi, la musica, duelli cinematografici e magie visive. Un vero tripudio di creatività a cielo aperto!