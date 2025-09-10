Torna la Fiera di Cenaia a tema Cosplay: "Momento centrale per la comunità"

Domenica 21 settembre, le vie e le piazze del centro di Cenaia ospiteranno una nuova edizione della storica Fiera di Cenaia, che quest’anno si presenta in una veste rinnovata e sorprendente sempre a tema Cosplay visto il successo dello scorso anno. L’iniziativa, promossa con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale di Crespina-Lorenzana, si avvale della collaborazione di Sviluppo Eventi, guidata dal direttore artistico Fabio Saccomani, e del sostegno di Confesercenti – Area Valdera-Cuoio.

Accanto ai tradizionali banchi fieristici, che rappresentano un punto di riferimento per l’intera comunità locale, i visitatori troveranno un ricco programma di attività ed eventi pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato: spettacoli a tema, laboratori creativi, un mercatino dell’artigianato, momenti di animazione per bambini, e gli ormai immancabili Holi Colors, che coloreranno la giornata in un’esplosione di musica e allegria. Uno dei momenti più attesi sarà la gara Cosplay, che vedrà la partecipazione di numerosi appassionati in costume, pronti a sfidarsi per aggiudicarsi i numerosi premi in palio.

L’iniziativa rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di rendere la fiera sempre più attrattiva, inclusiva e in sintonia con le nuove generazioni. "Siamo felici di aver ricevuto nuovamente la fiducia dell’amministrazione comunale per organizzare un evento così importante per Cenaia – dichiarano Fabio Saccomani e Claudio Del Sarto –. La fiera rappresenta un momento centrale per la comunità e quest’anno vogliamo offrire un’esperienza ancora più coinvolgente, aperta a tutti, dai più piccoli agli adulti". L’evento si svolgerà per l’intera giornata e l’ingresso sarà libero.

