Grande partecipazione al 17esimo Trofeo Riccardo Neri a Gambassi - Casenuove

Grande partecipazione al 17esimo Trofeo Riccardo Neri, che anche quest’anno ha visto scendere in gara atleti di diverse società di atletica della Valdelsa e non solo, insieme a tanti appassionati della passeggiata. Una manifestazione riuscita che, oltre allo sport, ha avuto come obiettivo quello di mantenere vivo il ricordo di Riccardo, giovane promessa della Juventus, e dell’amico Alessio, il cui sogno di diventare calciatori si è spezzato troppo presto.

L’evento è stato reso possibile grazie al contributo dell’Atletica I’Giglio di Castelfiorentino, del Circolo Arci Casenuove, della Palestra Oasi di Certaldo, del Comitato Uisp Empoli Valdelsa, con il supporto dei Carabinieri, della Polizia municipale di Gambassi Terme, della Prociv di Castelfiorentino e Gambassi Terme, del medico di gara e della Misericordia di Gambassi Terme. Alle premiazioni era presente la vicesindaca Veronica Salvadori, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

Un ringraziamento speciale è andato agli sponsor, ai volontari e naturalmente a tutti i partecipanti, che con la loro presenza hanno contribuito a sostenere i progetti dell’associazione a favore dei “bambini speciali”.

Gli organizzatori danno appuntamento al prossimo anno, con l’auspicio di ritrovarsi ancora più numerosi per correre o passeggiare con Riccardo e Alessio nel cuore. Intanto, il calendario prosegue con il prossimo evento: la tradizionale Cena di Solidarietà, in programma venerdì 5 dicembre. Per info: info@riccardoeaessio.it oppure la pagina Facebook alessioferramoscariccardonerifacebook.

Le classifiche

Assoluti maschile

Agnorelli Francesco (Pol. I’Giglio ASD)

Gesi Andrea (Parco Alpi Apuane)

Masi Andrea (Parco Alpi Apuane)

Assolute femminile

Bottoni Erica (Pol. Corradini)

Mantelli Martina (Toscana Atletica)

Guerrini Alessandra (Pol. I’Giglio ASD)

Veterani maschile

Rossi Daniele (Orecchiella)

Ciampini Andrea (Pol. I’Giglio ASD)

Tilocca Manuel (Parco Alpi Apuane)

Veterane femminile

Lupi Damiana (Atletica Vinci)

Michelucci Lucia (Toscana Atletica)

Simvolokova Tatiana (Valdelsa Runners)

Argento maschile

Osimanti Marco (Parco Alpi Apuane)

Tofanelli Alberto

Sisi Aurelio (Uisp)

Argento femminile

Sassi Antonella (Valdelsa Runners)

Cuzzola Maria Giovanna (Tae)

Vannini Vanna (Pol. I’Giglio)

Oro maschile

Balestri Stefano (Atletica Vinci)

Toni Massimo (Maratoneti Genovesi)

Società con maggior numero di iscritti

Valdelsa Runner

Polisportiva I’Giglio Castelfiorentino

Podistica Empolese

Fonte: Associazione ODV Riccardo Neri & Alessio Ferramosca

