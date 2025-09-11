53esimo Expo Chianti Classico: un weekend a Greve tra natura, arte e sapori

Sabato 13 e domenica 14 settembre camminate guidate, mercatini artigianali e gusto del territorio in una festa dedicata al Chianti Classico

Il Comune di Greve in Chianti ha organizzato due camminate trekking alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali del territorio, in programma sabato 13 settembre alle ore 16 con il percorso guidato “Slow Road” (partenza da piazza Matteotti) e domenica 14 settembre alle ore 9.30 con la passeggiata a piedi “La natura e la storia del territorio di Greve in Chianti”. Durata 3 ore. Livello medio/facile. Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria Marco Antonio Tel. +39 328 6124658, info@discoverychianti.com.

Buon vivere e qualità del cibo è il binomio su cui si fonda l’Expo Chianti Classico, edizione cinquantatré. ARTour del Gusto Toscana è in programma dal 12 al 14 settembre dalle ore 10 alle ore 20. Largo Bino Bini ospita un mercato di prodotti tipici di eccellenza a cura di CNA Firenze. Nell’area di via Giuliotti e piazzetta Santa Croce dal 12 al 14 settembre dalle ore 10 alle ore 19 prenderà vita anche “Borgo Artigiana” con la partecipazione e le dimostrazioni degli artigiani e delle artigiane del territorio. Piazza Terra Madre diventa l’agorà della gastronomia tipica locale con tante proposte a cura delle Associazioni di volontariato e sportive.

Inoltre presso il Negozio Mantovani Abbigliamento Greve saranno messe in vendita per finalità solidali le TShirt EXPO Limited Edition arricchite dalle opere dell’artista Luca Carfagna. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Volontariato Grevigiano. Expo Chianti Classico è promossa e organizzata dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con Consorzio Vino Chianti Classico. INFO: www.expochianticlassico.com.

sindaco con Manetti 2

Expo con sindaco e Manetti

Expo sindaco e Consorzio

Expo2024

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

