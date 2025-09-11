A Colle si presenta il dossier per la candidatura a Capitale della cultura

Attualità Colle di Val d'Elsa
Un’occasione per presentare i contenuti del dossier, il comitato organizzatore e, soprattutto, per restituire pubblicamente i risultati di un percorso collettivo fatto di idee, proposte e valori che hanno trovato sintesi e visione nella candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. E’ in programma per venerdì 12 settembre alle ore 18 al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa l’appuntamento aperto a tutta la cittadinanza in vista della conclusione del percorso di candidatura di Colle di Val d’Elsa a Capitale Italiana della Cultura 2028 e, prima della consegna ufficiale del dossier al Ministero della cultura.

Sul palco si alterneranno alcune delle realtà associative e territoriali che hanno animato il percorso partecipativo, testimoniando la ricchezza del capitale umano e culturale della città. Un momento aperto a tutti, di sostegno e di condivisione, che vuole riaffermare lo spirito con cui Colle di Val d’Elsa si candida: una comunità che accoglie, connette e rigenera attraverso la cultura.

 

Fonte: Ufficio stampa

