A Spicchio e Sovigliana la 21esima Giornata dello sport

Viale Togliatti sarà il centro dello sport vinciano e del Circondario anche quest’anno, con la 21ª Giornata dello sport, domenica 21 settembre.

Con una ventina di associazioni sportive partecipanti, il Comune di Vinci ripropone un pomeriggio per conoscere e provare le attività offerte dai collettivi sportivi presenti sul territorio, nel consueto evento che riapre la stagione sportiva, consentendo così alle società di farsi conoscere e a chi vuole fare sport.

L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana ed è in programma su dalle 15.00 alle 19.00 di domenica 21 settembre 2025 (domenica 28 in caso di maltempo.

Dagli sport più conosciuti e praticati a livello locale come il calcio, l'atletica, il tennis e la danza, passando per altre discipline agonistiche, meno note, ma affermate, vista la presenza pluriennale delle varie associazioni che rendono viva la Giornata dello sport.

Soddisfatto l’assessore allo sporto del Comune di Vinci, che sottolinea come anche per il 2025 è stato raggiunto un ottimo risultato in termini di partecipazione, segno evidente che l’evento è ormai un punto di riferimento per lo sport nel nostro territorio.

Queste le società che parteciperanno alla manifestazione: Bunny Club, Dance Flow, Giovani Calcio Vinci, Coop Empoli, Unione Ciclistica Empolese, Velo Club Empoli, Creativondoro, Uisp Empolese Valdelsa, Zephyr, Atletica Vinci, Judo Kodokan, Empoli Tennis School, Use Basket, Youth for Christ Italia, Sci Club, Hockey Empoli, Centro Taekwondo Empolese, Palestra Link, GC Calisthenics Academy, Firenze Triathlon.

La 21ª Giornata dello sport sarà contenuta nel più ampio programma di Viale in festa (dalle 8 alle 20), la manifestazione a cura di Confesercenti Empoli che porta su Viale Togliatti e Via L. da Vinci i banchi del mercato e dell’artigianato. In occasione di Viale in festa i negozi saranno aperti.

Per agevolare le due manifestazioni, la viabilità s Viale Togliatti e Via L. Da Vinci subirà delle modifiche: al link https://bit.ly/4m7DEtq i dettagli e l'ordinanza completa.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

