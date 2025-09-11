Aggredisce per gelosia il compagno a Empoli con coltello, arrestata per tentato omicidio

Ha aggredito con un coltello da cucina con lama da 30cm il compagno con cui conviveva a Empoli. Per questo la donna, cittadina italiana classe 1978, è stata denunciata per tentato omicidio. L'episodio è accaduto nella notte del 4 settembre. Sul posto, dopo una chiamata al 112, sono intervenuti i carabinieri di Montelupo Fiorentino

L’immediato intervento dei militari ha permesso di arrestare la donna in flagranza di reato, nonché di sequestrare l’arma utilizzata. L’uomo, un italiano classe 1972, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Empoli non in pericolo di vita, con profonde ferite da difesa ad entrambi gli avambracci.

Secondo i primi accertamenti il movente dell’aggressione sarebbe riconducibile a motivi di gelosia. Non risultano denunce pregresse per maltrattamenti in famiglia.

La donna è stata trasferita al carcere di Sollicciano, il giudice ha convalidato l'arresto e la custodia cautelare in carcere.