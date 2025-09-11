Al Padule di Fucecchio 'La leggerezza dei barchini' in mostra fotografica

Inaugura sabato 13 settembre alle ore 17:00 presso il Centro Visite del Padule di Fucecchio la mostra fotografica "L'insostenibile leggerezza dei barchini del Padule di Fucecchio". L'esposizione celebra il profondo legame tra la comunità e l'ecosistema, raccontato attraverso le imbarcazioni tradizionali che solcano le acque della palude.

​L'iniziativa, promossa con la collaborazione di Unicoop Firenze, FederCaccia Toscana e Fondazione UNA, vuole valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale del Padule.

​La mostra sarà aperta al pubblico nelle seguenti date e orari: ​20, 21, 27, 28 settembre e 11, 12 ottobre, dalle 15:30 alle 18:30.

​Luogo: Centro Visite del Padule di Fucecchio, Via don Franco Malucci 115, Castelmartini, Larciano (PT).

​I fotografi in mostra sono: Andrea Amato, Elena Asiatici, Luigi Bellandi, Marco Brinati, Gabriele Laffi, Paolo Landi, Massimiliano Martini, Claudio Minghi, Francesco Nanni, Sandro Nerucci, Luigi Palamidessi, Ettore Pisano, Claudio Rosellini e Alessandro Sansoni.

​Per informazioni: paduleindiretta@libero.it

