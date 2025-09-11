Allagamenti sulla FI-PI-LI, Bulleri (FDI): "Superstrada simbolo del fallimento di Giani"

La candidata di Fratelli d’Italia denuncia infrastrutture vecchie, incidenti e lavori-tampone

L’ennesimo allagamento sulla FI-PI-LI certifica ciò che i cittadini e i pendolari sanno da anni: siamo di fronte a un’infrastruttura vecchia, insicura, inadeguata alle necessità di chi la percorre quotidianamente. Un’arteria strategica che da troppo tempo paga la vetustà delle strutture e la totale assenza di una seria riprogettazione.”

Così Serena Bulleri, candidata al Consiglio regionale per Fratelli d’Italia, commenta i disagi di questi giorni.

La Regione Toscana aveva promesso una società dedicata alla gestione della FI-PI-LI, ma di quella promessa non è rimasto nulla. Ogni giorno, invece, rimangono code interminabili, incidenti, allagamenti e lavori-tampone che peggiorano la vita di centinaia di automobilisti e aziende. La grande occasione dei fondi PNRR, che potevano essere impiegati per una vera riqualificazione, è stata colpevolmente persa: un errore che pesa come un macigno.”

Questo – continua Bulleri – è uno dei fallimenti più eclatanti del governo regionale di Giani. La FI-PI-LI è diventata il simbolo di un modo di amministrare fatto di promesse non mantenute, incapacità progettuale e centralismo fiorentino: la Regione non può pensare solo a Firenze e dimenticare gli altri territori.”

Il centrodestra si propone come alternativa pragmatica e concreta: “Noi vogliamo affrontare la questione con serietà e responsabilità, mettendo al centro la sicurezza dei cittadini e il futuro delle nostre imprese. Basta con i rattoppi, serve una nuova progettazione della FI-PI-LI, con tempi certi e risorse adeguate. È su queste sfide che si misura la capacità di governare una Regione.”

