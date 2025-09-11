All'Aoup il primo premio nel concorso 'Donne Protagoniste in Sanità'

L’Azienda ospedaliero-universitaria pisana ha vinto il primo premio, tra le aziende sanitarie pubbliche, nel concorso organizzato da “Donne Protagoniste in Sanità”, una comunità composta da oltre 2300 professioniste impegnate nel ripensare la sanità italiana in un’ottica di genere. A Firenze, mercoledì 10 settembre, alla cerimonia di consegna del premio – già ottenuto dall’Aoup nel 2023 – hanno partecipato la direttrice sanitaria Giuliana Fabbri e una rappresentanza del Comitato unico di garanzia e del Comitato guida per la parità di genere.

Il riconoscimento è il frutto di un percorso iniziato nel 2019, con un’indagine che aveva portato a valutare il personale aziendale anche in un’ottica di genere.

Nel 2022 l’Aoup è stata poi la prima azienda sanitaria toscana ad aderire al gender equality plan; altro momento importante era stata la firma, nel marzo del 2023, della carta per le pari opportunità. Nell’ottobre dello stesso anno è quindi iniziato il percorso (definito dalla prassi di riferimento UNI125/2022) che ha portato, nell’ottobre del 2024, a ottenere la certificazione per la parità di genere. L’Aoup è stata la prima azienda ospedaliero-universitaria in Toscana e una delle prime in Italia a portare a termine questo complesso percorso.

Al raggiungimento della certificazione, con il sostegno della Direzione, aveva lavorato un gruppo multidisciplinare, cui avevano partecipato attivamente tante realtà aziendali: il Comitato unico di garanzia, la Formazione aziendale e le unità operative: Accreditamento e qualità, Politiche e gestione delle risorse umane, Controllo di gestione, Medicina preventiva del lavoro, Prevenzione e protezione rischi.

