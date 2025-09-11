Arezzo, scoperto centro estetico abusivo in un negozio

Scoperto un centro estetico abusivo all’interno di un locale ad Arezzo.

I militari della Guardia di Finanza hanno trovato attrezzature per la cura delle unghie, come lettini, banconi, fornetti UV, smalti e gel, insieme a strumenti per altri trattamenti estetici. L’attività veniva svolta senza i requisiti igienico-sanitari, senza le comunicazioni obbligatorie al Comune e all’ASL, e senza che la titolare avesse frequentato i corsi necessari. Inoltre, il centro operava completamente “in nero”, senza partita IVA e senza registrazioni fiscali. Per questi motivi, le attrezzature sono state sequestrate e alla responsabile, una donna di nazionalità cinese, sono state contestate sanzioni fino a 18mila euro.

Durante il controllo, i finanzieri hanno anche trovato 108 peluche e altri prodotti contraffatti, tra cui “Labubu” e “Lilo e Stitch”, realizzati con materiali di scarsa qualità e senza certificazioni di sicurezza. Il titolare del negozio, anch’egli di nazionalità cinese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della normativa sulla contraffazione, e i prodotti sono stati sequestrati.

