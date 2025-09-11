Ad Arnovecchio torna la visita a tema 'Settembre, andiamo. È tempo di migrare'

Come di consueto la nuova stagione porta ad Arnovecchio il tempo della migrazione. Domenica 14 settembre 2025, alle 9, visita a tema “Settembre, andiamo. È tempo di migrare”. Una piccola esplorazione di fine estate alla scoperta delle presenze di stagione nell’oasi a due passi dal centro di Empoli. L’ingresso è gratuito ma serve prenotare: per email a oasidiarnovecchio@gmail.com inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico

Cominciano ad arrivare gli uccelli acquatici che passeranno i mesi invernali nelle nostre zone umide: germani reali ed altre anatre di superficie, ma anche tuffatrici come il moriglione e la rara moretta tabaccata. Si uniscono ad altri acquatici, come lo Svasso maggiore, che proprio in questo periodo sta completando l’allevamento dei giovani (ormai quasi indipendenti) che ha impegnato la coppia di Arnovecchio per tutti i mesi estivi.

Sul lago ancora molte libellule e damigelle, mentre i lepidotteri frequentano la vegetazione spontanea e il “giardino delle farfalle”, con piante che forniscono nettare agli adulti ed altre che assicurano nutrimento ai bruchi.

L’iniziativa è adatta a tutti e non presenta alcuna difficoltà: si consiglia però di indossare scarpe comode, pantaloni lunghi (tenendo a portata di mano anche un repellente per zanzare) e di non dimenticare il binocolo.

L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant’anni che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella oasi (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l’osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

ORARI - Nel mese di settembre l’area naturale protetta di Arnovecchio è sempre aperta il sabato pomeriggio (ore 16-19) e la domenica mattina (ore 9-12), ad accesso libero; per informazioni Legambiente Empolese-Valdelsa, email a oasidiarnovecchio@gmail.com o visitando il sito www.naturaintoscana.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa