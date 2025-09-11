Play4Fun, torneo di calcino nell'Empolese Valdelsa

Un torneo di calciobalilla, o calcino, per divertirsi e giocare all'insegna del fair play. È una iniziativa denominata Play4Fun che ha come finalità il contrasto al gioco d'azzardo.

Lo organizza l'Arci Empolese Valdelsa con il patrocinio della regione Toscana in collaborazione con Asl Toscana centro ed altre associazioni; hanno aderito 7 Circoli. Si parte domani Venerdi 12 settembre alle ore 18,30 dal circolo Il Progresso Via Rovai 43 Montelupo Fiorentino.

Il torneo di calcino si svolge presso i vari circoli descritti nella locandina in calce; i vincitori dei tornei dei circoli Arci accedono alla finale che si disputerà Venerdi 17 Ottobre 2025. Per iscriversi al torneo del Circolo Arci di Montelupo occorre chiamare il numero fisso 0571 913019 fino alle ore 18,00 di domani. L'iscrizione ha il prezzo simbolico di 2€ a coppia.