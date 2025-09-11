Castelfranco dedica un weekend alla salute con screening gratuiti e incontri aperti a tutti

Il Club Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore ha organizzato per i giorni Sabato 13 e Domenica 14 Settembre il “Weekend della Salute” all’Orto di San Matteo a Castelfranco di Sotto (Viale Europa adiacente alla Farmacia Comunale). Sarà una due giorni dedicata alla salute con diverse attività di screening, consulenze e conferenze dedicate a discipline mediche alternative, forse poco conosciute ma in pieno sviluppo.

L’evento, del tutto gratuito, ha avuto il Patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto e vede la collaborazione della Misericordia di Castelfranco di Sotto che metterà a disposizione i medici per le attività di screening e per le consulenze nonché un ambulatorio mobile da utilizzare per visite che potrebbero richiedere una privacy.

Il programma degli screening e consulenze: misura glicemia, pressione arteriosa, osteopatia e nutrizione (sabato e domenica), psicologia della famiglia e pediatrica (sabato pomeriggio), fisioterapia (sabato), otorinolaringoiatra (domenica mattina), ginecologia (sabato mattina e

domenica mattina). Un palco ospiterà le conferenze a cui parteciperanno diversi professionisti: avremo con noi la Dott.ssa Cino Maria Teresa che ci parlerà di Coaching sanitario (sabato ore 10:15 e ore 15:00) e la Dott.ssa Laura Baronti per parlarci di naturopatia (sabato ore 11:15); chiuderà la giornata di sabato alle ore 17:00 la Dott.ssa Linda Fossi con gli argomenti di osteopatia e medicina costituzionale. La domenica mattina alle ore 11:15 sarà con noi il Dott. Luigi Gori che tratterà l’argomento della fitoterapia e ancora alle ore 15:45 la Dott.ssa Laura Baronti per parlarci di trattamenti bio-energetici. Ci sarà spazio anche per i nostri amici animali; parleremo con il Dott. Lorenzo Frediani (domenica alle 10:15) di terapie naturali applicate alla medicina veterinaria e di Pet therapy con Maria Teresa Landi, che chiuderà la serie degli interventi domenica alle 16:45.

Pet therapy che avrà comunque ampio spazio grazie alla presenza dell’Associazione “Impronte in difesa di tutti gli animali” che sarà presente in entrambe le giornate; inoltre domenica avremo il piacere della visita del celebre cane Marley, nato cieco ed abbandonato, ma successivamente adottato e addestrato per azioni di soccorso. Ci sarà uno spazio dedicato anche al settore conciario, industria prevalente non solo a Castelfranco ma in tutto il Comprensorio del Cuoio; parleremo infatti della gestione del rischio cancerogeno legato alla lavorazione delle pelli con la Dott.ssa Tonina Enza Iaia Direttrice della Struttura U.F.C. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro di Empoli

dell’Azienda USL Toscana Centro (sabato alle ore 16:00).

Il Club invita tutta la cittadinanza a partecipare. E’ un’occasione aperta a tutti, grandi e piccoli, lavoratori, studenti, imprenditori; un’opportunità per capire, imparare, approfondire e prendersi cura di se. Una campagna di sensibilizzazione fondata sulla prevenzione e la promozione della salute e del benessere psicofisico sia del singolo individuo che della comunità, uno dei temi ed obbiettivi principali a cui tende l’attività rotariana.

