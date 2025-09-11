CUPRA Garage Empoli – L’inaugurazione ufficiale 12 settembre 2025 – Via Lucchese 223, Empoli

L’attesa è finita. Venerdì 12 settembre 2025, Piemme Auto inaugura ufficialmente il CUPRA Garage di Empoli nella sua veste definitiva: uno spazio dove design, arte e visione si fondono per dare forma a un nuovo modo di vivere l’automotive.

Lo showroom, già operativo, si presenta oggi pienamente allineato ai codici estetici e valoriali del brand CUPRA, e apre le sue porte per una serata esclusiva dedicata a chi desidera distinguersi.

Un evento riservato a 100 ospiti selezionati, pensato per celebrare lo spirito anticonvenzionale del brand attraverso un’esperienza immersiva, multisensoriale, contemporanea.

UN VIAGGIO TRA DESIGN, ARTE E COMMUNITY

Cuore della serata sarà il Talk-Performance, una narrazione collettiva moderata da Irene Rossi, speaker di Radio Lady, che vedrà alternarsi sul palco:

- Massimiliano Mechetti - titolare CUPRA Garage Empoli

- Giuseppe Telesca – Sales Manager CUPRA Garage Empoli

- Pierantonio Vianello – Brand Manager CUPRA Italia

- Rappresentanti delle istituzioni locali

- L’artista Alessio Londi, protagonista di un progetto artistico inedito nato da un viaggio ispirazionale a bordo di CUPRA Terramar

L’opera, realizzata direttamente sulla carrozzeria dell’auto, racconta il legame tra movimento, visione e libertà espressiva. Un video-documentario accompagnerà la presentazione ufficiale, permettendo agli ospiti di vivere il processo creativo dalla prima curva all’ultima pennellata.

PERFORMANCE DAL VIVO E GIFT DA COLLEZIONE

Durante la serata, alcune shopper in edizione limitata verranno dipinte live da Alessio Londi, che utilizzando la tecnica della spray art, trasformerà ogni copia in un pezzo unico, irripetibile.

ATMOSFERE CUPRA, DESIGN IMMERSIVO E MUSICA CHE ACCENDE

Il CUPRA Garage Empoli si trasformerà per una notte in un vero e proprio palcoscenico emozionale, dove ogni dettaglio è pensato per raccontare l’anima del brand.

Gli allestimenti interni ed esterni, daranno vita a un ambiente suggestivo e coinvolgente: luci dinamiche, videoproiezioni su superfici architettoniche, elementi di design ispirati al mondo CUPRA e spazi living dove vivere il brand in ogni angolo.

Il catering d’autore, curato nei minimi dettagli, proporrà una selezione di finger food raffinati, primi piatti ispirati alla tradizione toscana reinterpretata in chiave contemporanea, e una drink list firmata che richiama i codici cromatici del marchio.

Ulteriore momento clou sarà il DJ set live di Davide Bianucci, performer d’eccezione tra i più seguiti e apprezzati della scena clubbing regionale e nazionale. Con il suo sound elettronico potente e ricercato, Davide darà ritmo e anima alla serata, trasformando il Garage in una dancefloor magnetica, dove libertà espressiva e vibrazioni sonore si incontrano.

Un’esperienza pensata per chi cerca un’identità fuori dagli schemi, per chi non vuole semplicemente partecipare… ma vivere CUPRA.

Contatti stampa

Daniele Paganelli – Marketing Manager

📞 0583 933750

📧 daniele.paganelli@tuscaniaauto.it

🌐 cupra.tuscaniaauto.it