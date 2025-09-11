Elezioni, FI: Nicola Nascosti candidato nel collegio Firenze 1

"E' con grande orgoglio e piacere che annunciamo la candidatura nel collegio di Firenze 1 di Nicola Nascosti, un altro importante rientro nella casa di Forza Italia. Nascosti è una figura di primo piano per la storia politica di Forza Italia, consigliere provinciale, consigliere regionale, già segretario provinciale del partito, una lunga militanza nel movimento giovanile della Dc, poi in An, nel Pdl e quindi in Forza Italia. Lo ringraziamo per aver accettato la nostra richiesta di candidarsi. La sua candidatura è il segno della volontà di allargamento di Forza Italia, di come il nostro partito continui a essere attrattivo". Con queste parole il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella ha presentato alla stampa la candidatura di Nicola Nascosti, evidenziando anche il ruolo dell'ex consigliere regionale nell'elaborazione di una proposta di legge riguardante la tariffa puntuale per i rifiuti, che "Forza Italia e il centrodestra si impegneranno ad approvare una volta alla guida della Regione".

"Il centrodestra in Toscana - ha poi detto Stella - si presenterà agli elettori compatto, con liste fatte molto bene, con un candidato governatore che è arrivato alla fine di un percorso che abbiamo fatto nell'arco dei mesi: sto vedendo Alessandro Tomasi che sta andando in giro, riscuote un grandissimo successo. C'è una semplice domanda che dobbiamo fare agli elettori: in Toscana si sta meglio o peggio rispetto a dieci anni fa? Ci si cura meglio o peggio rispetto a dieci anni fa? Si pagano più o meno tasse rispetto a dieci anni fa? Ci si cura peggio, si pagano più tasse, si sta peggio, e quindi non vedo perché dovrebbero continuare a votare gli stessi per fare rimanere gli stessi problemi".

Nascosti, dal canto suo, ha osservato come "dieci anni fa ero consigliere regionale, e i problemi riguardavano la viabilità, le infrastrutture, il sistema aeroportuale, l'economia con le imprese che mostravano già segni di difficoltà. Sono problemi che c'erano allora e ci sono adesso, anzi si sono aggravati, a testimonianza che la sinistra ha governato male, seguendo solo l'ideologia senza guardare ai reali problemi e priorità della Toscana. Forza Italia - ha evidenziato il candidato - è un partito attrattivo per i moderati e che ha un ruolo determinante nella crescita del centrodestra. Dobbiamo puntare a dialogare e a intercettare tutto il mondo moderato, scontento per l'accordo tra Pd, M5S e Avs, che sposta a sinistra il baricentro della coalizione progressista, il che significherà più tasse, più burocrazia, stop allo sviluppo economico e infrastrutturale".

Nascosti ha poi illustrato in sintesi la sua pdl, riguardante "la tariffa puntuale dei rifiuti, che permetterà alle famiglie di pagare solo per i rifiuti che vengono consumati, senza più l'odioso riferimento alla superficie dell'abitazione. Inoltre - ha spiegato - occorre avere il coraggio di dire basta alla raccolta porta a porta, che è costosissima e non porta reali benefici". Il candidato forzista ha concluso ringraziando "il segretario regionale Stella e Forza Italia per l'attenzione e la fiducia nei miei confronti, io rientro in Forza Italia- ha sottolineato Nascosti - perché credo che questo sia il partito su cui investire per il bene della Toscana e dell'Italia".

Fonte: Ufficio stampa