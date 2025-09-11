Rimossa un'auto abbandonata da tempo in piazza Guido Guerra

Rimossa auto abbandonata da tempo in piazza Guido Guerra a Empoli nel pomeriggio di giovedì 11 settembre 2025. L'area sostava da mesi nel parcheggio libero dietro al Palazzo delle Esposizioni, inizialmente parcheggiata ma poi distrutta in molte delle sue parti, divenuta da tempo bivacco per senza fissa dimora e malintenzionati.

L'auto è stata rimossa dopo l'intervento della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, comando di Empoli, la quale ha seguito l'iter burocratico necessario per provvedere alla rimozione.

Il veicolo, dalle targhe polacche prima della rimozione da parte di ignoti, da tempo era sotto osservazione e solo al termine delle procedure è stato possibile notificare al proprietario prima l'intimazione di rimozione. Quando questo non è accaduto, è stato possibile intervenire con i propri mezzi rimuovendo il relitto.

Nel corso del 2025, la polizia municipale è intervenuta per rimuovere 7 veicoli a gennaio nell'area del Terrafino e in piazza Guido Guerra, a luglio un'altra vettura ridotta a rottame è stata portata via da via Valsesia, zona Santa Maria.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa