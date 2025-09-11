Esclusione di Sonia Luca dai candidati, Pd Pontedera: "Segretario, sindaco e membri in autosospensione"

"Nella serata di ieri si è svolta l’assemblea comunale del Partito Democratico di Pontedera, aperta agli iscritti. È stato fatto il punto sulla vicenda dell’assessore Sonia Luca, inizialmente apparsa e poi improvvisamente esclusa dalle liste dei candidati pisani alle prossime elezioni regionali, nonostante i percorsi condivisi dal partito locale e provinciale e gli annunci pubblici del Governatore alla Festa dell’Unità. La reazione dell’assemblea è stata netta: il segretario, il sindaco, i membri Pd di giunta e consiglio comunale, i segretari di circolo presenti, la quasi totalità dei componenti dell’assemblea comunale e molti iscritti hanno annunciato la propria autosospensione dal Partito fino a quando non verrà posto rimedio a questa situazione o, almeno, fornita una spiegazione chiara e motivata".

Così il Pd di Pontedera in una nota, a firma del segretario Francesco Papiani, torna sul nodo dei candidati alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre prossimi e in particolare sull'esclusione di Sonia Luca dalla lista del collegio di Pisa, che ha provocato la presa di posizione di 11 sindaci del territorio.

"L’assemblea - prosegue la nota - ha ribadito che non si tratta di personalismi o rivendicazioni nè tantomeno di correntismo, ma della richiesta di rispetto per la comunità democratica e per un percorso politico che aveva raccolto ampio consenso anche tra amministratori provinciali. A sostegno delle istanze del territorio è intervenuto all’assemblea il Presidente della Regione Eugenio Giani, che ha riconosciuto la fondatezza della richiesta e si è impegnato a trovare una soluzione perché non sia mortificata un’intera comunità politica. Da parte sua la disponibilità a rafforzare l’interlocuzione con i livelli nazionali del PD che vede già il coinvolgimento del segretario organizzativo nazionale Igor Taruffi, braccio destro della segretaria Elly Shlein. In questo contesto, e in assenza di risposte da parte del commissario provinciale Peluffo, del segretario regionale Emiliano Fossi o di altri membri della segreteria toscana, l’assemblea ha sottolineato come, data la ristrettezza dei tempi, occorra agire con urgenza.

Sarebbe un gesto di maturità e responsabilità se le due figure più autorevoli del Pd provinciale, Alessandra Nardini e Antonio Mazzeo, volessero pubblicamente a loro volta dare riscontro alle richieste avanzate da sindaci, amministratori e dall’Unione comunale del Pd, contribuendo così a ricucire la frattura e a restituire unità e credibilità al partito in vista della scadenza elettorale ormai imminente".

