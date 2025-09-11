Fucecchio, 'La scuola in comune': associazioni e scuole insieme per fare rete

Una giornata dedicata ai servizi, alle associazioni e agli enti del terzo settore per presentare i progetti realizzati in rete con la scuola in vista della prima campanella che segnerà l'inizio del nuovo anno scolastico. Grande successo, giovedì 11 settembre, per “La scuola in Comune”,

l’iniziativa che ormai da diversi anni rappresenta un momento d’incontro tra l’amministrazione comunale, i referenti delle associazioni e gli insegnanti delle scuole per far conoscere l’offerta educativa e formativa del territorio.

Il giardino della scuola media Montanelli Petrarca ha accolto gli stand delle varie associazioni che hanno aderito all'iniziativa, le quali hanno così potuto presentare i loro progetti educativi agli insegnanti delle scuole di Fucecchio. Tanti i servizi e le associazioni presenti: Informagiovani e Centro Giovani Sottosopra, Museo Civico e Diocesano, Biblioteca comunale, Comitato di Gemellaggio Fucecchio-Nogent sur Oise, FucecchioèLibera, Gruppo Fratres, Pro Loco, Alia e Plures, Folgore, Ecoistituto delle Cerbaie, Comitato Francigena Galleno, Centro Aiuto Donna Lilith, Cai Valdarno Inferiore, Colori In Corso, Pubblica Assistenza, Oratorio Santa Maria delle Vedute, La Calamita, Frida, Anmil, Comitato per la Costituzione, ANPI, ARS Aps Sezione Soci Unicoop, Movimento Shalom, Popoli Uniti, Comitato per i diritti umani Valdarno Inferiore, Fondazione I Care, RSA Le Vele, AVOevo, Iter Mentis Carmignani Editrice, Lorenzo Zingoni, Marco Canetta e Stefania Niccolini.

Dopo la presentazione dei progetti, spazio agli interventi della sindaca di Fucecchio, della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Fucecchio Angela Surace e della collaboratrice dell'istituto superiore “Arturo Checchi” Nella Frediani, in rappresentanza della dirigente scolastica Genny Pellitteri.

Una giornata che ha permesso ai tanti insegnanti presenti di confrontarsi e conoscere da vicino l'offerta educativa e formativa del terzo settore, così da poter programmare leattività ed arricchire il percorso scolastico del nuovo anno ormai alle porte.

Fonte: Ufficio Stampa