Garante per disabili, Altini (Cdx): "A San Miniato manca ancora la nomina"

Anche il Comune di San Miniato, come altri Comuni, prevede la figura del “Garante per i diritti delle persone disabili”, figura che ha come scopo quello di promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l’integrazione e l’inclusione sociale delle stesse, supportando e stimolando l’Amministrazione Comunale al superamento di tutti gli ostacoli che ne impediscono mobilità, piena inclusione sociale nonché pari dignità e opportunità favorendo l’autonomia personale e l’integrazione sociale.

In merito a questo nulla da eccepire, anzi, ne chiedemmo l'istituzione nella precedente legislatura se non il fatto che l'attuale Amministrazione Comunale insediatasi nel mese di luglio 2024 non ha ancora provveduto alla nomina del Garante. Le motivazioni di questo ritardo sono “politicamente e umanamente” incomprensibili, poiché riconducibili a lotte di posizione all’interno della maggioranza e invito il Sindaco Simone Giglioli a spiegare alla cittadinanza il motivo del ritardo nonostante tutti i passaggi dalla Commissione Consiliare competente.

Migliorare la qualità della vita dei cittadini passa anche dal rispetto di tempistiche accettabili, e qui non si tratta del lampione all'uscita della Superstrada che ha impiegato 15 anni per essere riacceso, qui si tratta della tutela dei diritti e la salute dei cittadini. Noi come gruppo consiliare siamo sempre stati disponibili e collaborativi ma ricordo che oltre un quinto della legislatura è già trascorsa e a San Miniato manca ancora la nomina del Garante per i diritti delle persone disabili.

Michele Altini – Consigliere Comunale Comune di San Miniato

