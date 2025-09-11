Giacomo Gozzini nuovo assessore a San Miniato: "Felice di tornare a svolgere questo ruolo"

Giacomo Gozzini è il nuovo assessore del Comune di San Miniato. Si tratta di un ritorno per l'avvocato, 46 anni sanminiatese, che aveva già vestito i panni dell'assessore per dieci anni nelle legislature dell'allora sindaco Vittorio Gabbanini, dal 2009 al 2019. Adesso Gozzini, che in passato è stato delegato a turismo, commercio e attività produttive e dal 2023 è delegato del Coni provinciale di Pisa, entra nella giunta del sindaco Simone Giglioli: a lui vanno le deleghe del dimissionario Marino Gori, ereditando dunque bilancio, personale e attività produttive mentre Giglioli tiene per sé quella alle società partecipate.

Dopo oltre due mesi di riflessioni, spiegano dal Comune, è arrivato quindi il momento di sciogliere le riserve con l'ingresso di Gozzini, che va a completare il quadro degli assessori senza bisogno di rimpastare le deleghe. "Si conclude in parte il percorso di ricostruzione della squadra che era venuta meno con le dimissioni, a malincuore, dell’assessore Marino Gori per motivi personali" spiega Giglioli. "In questi mesi le esigenze amministrative sono andate avanti, così come il lavoro di confronto con i profili candidati. La scelta è caduta su Gozzini, senz’altro una persona esperta con un'importante esperienza amministrativa. L’ho visto all’opera mentre ero in consiglio comunale, e quasi vent’anni fa abbiamo iniziato insieme l’impegno nella militanza politica. Sono felice che abbia accettato e che si metta al servizio dell’amministrazione e dell’intera comunità".

Il nuovo assessore, espressione del Pd, Gozzini è già al lavoro: "Marino è stato poco ma ha fatto comunque molto bene, ha fatto in tempo a lasciare il segno" dice sul suo predecessore. "Il punto di partenza sarà da dove ha lasciato il lavoro. Ho dato la mia disponibilità e mi fa piacere che sia stata raccolta dal sindaco, che si è preoccupato di fare tutti i giusti passaggi, e oggi siamo all’esito di questo percorso. Mi metto a disposizione con un approccio di grande umiltà, voglio partire dallo studio e dall’ascolto ma ho intenzione anche di far presto ed essere tempestivo, perché non c’è tempo da perdere. Voglio da subito essere operativo, per dare il mio contributo concreto all’amministrazione. Servire la propria comunità è una cosa meravigliosa, lo dico con il cuore, lo dico perché lo sento. Farlo a San Miniato è molto bello perché questo è un territorio complesso che dà tanti stimoli. Tornare a svolgere questo ruolo - aggiunge - mi suscita tante emozioni. Ma in cima ci metto entusiasmo e voglia di fare bene". La prima questione da affrontare "sarà quella all’ordine del giorno dell’amministrazione. Già da oggi si inizierà a lavorare alla predisposizione del bilancio", che culminerà a dicembre con il voto in Consiglio comunale sul bilancio di previsione 2026.

