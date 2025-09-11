Seconda edizione de ‘Il giorno dello sbattezzo e del libero pensiero’: a Empoli l’evento anticlericale degli anarchici

Attualità Empoli
Il Centro Studi Libertario Pietro Gori, in collaborazione con la FAI – Federazione Anarchica Empolese e della Valdelsa, informa che sabato 13 settembre, dalle ore 10:00 in Piazza Farinata degli Uberti, si terrà un evento anticlericale nel solco di chi ci ha preceduto, dal titolo: “Il giorno dello sbattezzo, dell’editoria anarchica e del libero pensiero”.

Programma della giornata:

Ore 10:00 – Apertura degli stand espositivi della letteratura libertaria, della mostra fotografica anticlericale e del “banchetto dello sbattezzo”.

Ore 11:30 – Posa di una corona al monumento in memoria di Giordano Bruno con intervento commemorativo in via Pontorme, Pontorme.

Ore 13:00 – Pranzo in Piazza Farinata degli Uberti, tra compagni e simpatizzanti. Prenotazioni al 351 6691751 entro l’11 settembre.

Ore 16:00 – Presentazione del libro Underground Anarchico di Raimondo Maria Dopraho.

Ore 17:00 – Intervento pubblico di Daniele Ratti sul tema: Rivoluzione spagnola del ’36 e il Nazionalcattolicesimo.

Ore 18:00 – Canti sociali e anarchici con Piero Zannelli e incursioni di Paolo Becherini e Simone Pacini.

Ore 20:00 – Cena fra di noi. Prenotazioni al 351 6691751 entro l’11 settembre.

Ore 21:30 – Al Palazzo Pretorio, presentazione teatrale e musicale del libro di Pardo Fornaciari, Quante volte, figliolo, sulla confessione religiosa dall’antichità ai giorni nostri.

