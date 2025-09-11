Ikea celebra la cucina: tavolate speciali a Firenze e Pisa

Condividere un pasto è molto più che nutrirsi: è un gesto che unisce, crea legami e genera benessere. La convivialità, intesa come il piacere di stare insieme attorno a una tavola, è un valore profondamente radicato nella cultura italiana.

Secondo la ricerca condotta da IKEA in collaborazione con Doxa, nel Belpaese, il cibo e la cucina hanno un valore unico: l’84% degli italiani considera la casa il luogo privilegiato per la socialità e, per oltre la metà, cucinare rappresenta un momento di profondo relax e condivisione.

Per questo IKEA ha deciso di celebrare l’importanza dello stare insieme a tavola, IKEA ha pensato di organizzare un grande evento che coinvolgerà tutti i suoi store, in Italia e nel mondo, e invita tutti a prenderne parte: sabato 13 settembre le persone che visiteranno il negozio IKEA di Firenze avranno la possibilità di partecipare a una lunga tavolata dove ogni persona è invitata e, chi si presenterà in grembiule, potrà pranzare gratuitamente. Ma non è finita qua.

Per sottolineare il valore della convivialità, IKEA ha allestito una tavola nel centro di Pisa che sarà presente giovedì 11 e venerdì 12 settembre: uno spazio pensato per accogliere, raccontare il piacere di stare insieme e scambiarsi storie. Un’iniziativa che va oltre i confini degli store e porta il messaggio di IKEA direttamente nel cuore della comunità pisana. L’obiettivo dell’installazione è allestire una tavola essenziale che evochi l’ospitalità lungo la Via Francigena, con sedute semplici e ceramiche rustiche. IKEA ha apparecchiato “Il tavolo che cammina” in Piazza Garibaldi che, con la sua apertura verso il fiume e la sua posizione strategica tra centro storico e percorsi di transito, è il luogo ideale per evocare il senso del cammino. Qui, il tavolo non è statico: cammina con chi arriva, accoglie chi parte, si apre al mondo.

”Il cibo è molto più di un bisogno, è il filo che unisce persone, generazioni e culture. In casa, la cucina è il cuore pulsante di questo legame: un luogo dove nascono ricordi, si intrecciano emozioni e stare insieme diventa la cosa più preziosa" dichiara Angela Ilaria Antoniello, Market Manager di IKEA Pisa. “L’impegno di IKEA è quello di aiutare le persone a creare ambienti dove sentirsi bene ogni giorno e potersi riunire attorno a un pasto cucinato in casa”.

Sabato 13 settembre, dalle 11:30 alle 13:30, le persone che visiteranno il negozio IKEA di Pisa avranno la possibilità di partecipare a una lunga tavolata dove ogni persona è invitata e, chi si presenterà in grembiule, potrà gustare un pranzo svedese gratuitamente.

