Il Mercatale di Empoli: la nuova stagione dei sapori locali in arrivo sabato 13 settembre

La nuova stagione in bella mostra sui banchi del mercato agroalimentare “Il Mercatale in Empoli” che aspetta i suoi affezionati clienti, sabato 13 settembre 2025, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella.

L’appuntamento fisso con la qualità dei prodotti agricoli del territorio avrà tanti nomi di aziende che delizieranno con le loro eccellenze: l'orto di Paglione di Certaldo con verdure di stagione e la frutta con la mela francesca (varietà antica di mela); l’azienda agricola il Cardeto di Castelfiorentino con vino e verdure, il pane di grani antichi, il sale e la schiacciata di Volterra, il pane ai 5 cereali, tutto a lievitazione naturale; l’azienda agricola Maria Castrogiovanni porterà formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado)

E poi, il parmigiano reggiano con la cooperativa agricola del Frignano, la fattoria Fiore Simone con miele e olio extravergine di oliva; i salumi, la carne di vitello, di maiale, di pollo e di coniglio di Marco macelleria; l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura di Fucecchio.

Infine non mancheranno l’azienda agricola Roberto Romagnoli e la sua carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi; la Contadina con formaggi caprini e l’azienda agricola Luigina d'Ercole con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

