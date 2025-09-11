Grave incidente a Empoli, investita una 66enne

Grave incidente questa mattina a Empoli in via Raffaello Sanzio, dove una donna di 66 anni è stata investita. È successo intorno alle ore 10.30. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 e la polizia municipale.
La donna, che ha riportato traumi cranico e spinale, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli.
Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
