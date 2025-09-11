Incidente sul lavoro nel Livornese, grave un operaio

Un uomo è in gravi condizioni per un incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 settembre. I fatti sono avvenuti a Castagneto Carducci, nella località di Cannoni, in un cantiere.

Mentre si trovava all'interno di un cantiere dove si stavano effettuando alcune lavorazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pesante lastra di cartongesso. La lastra, per cause in via di accertamento, gli sarebbe caduta addosso, provocandogli gravi ferite alle gambe.

Sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'elisoccorso Pegaso, che ha poi trasferito l'uomo in ospedale in codice rosso.