"La vannaccizzazione continuerà", così l'eurodeputato della Lega ad un evento per le Regionali

"La vannaccizzazione continuerà". Con queste parole Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, ha presentato a Viareggio la lista del partito per il collegio di Lucca, città in cui risiede. "Vannaccizzare vuol dire portare quello che di meglio uno ha: la propria esperienza, il proprio bagaglio culturale, il proprio saper fare", ha spiegato.

L’evento si è svolto il giorno dopo le dimissioni in blocco della segreteria comunale del Carroccio viareggino, annunciate dalla segretaria Maria Pacchini, che ha motivato la scelta con "aperta distinzione e distanza dalla nuova linea politica" e con la mancata condivisione dell’iniziativa.

Vannacci ha chiarito: "La comunicazione non l’ho seguita di prima persona perché ero a Strasburgo, mi hanno detto che il coordinatore provinciale era stato informato. Non lo considero uno strappo, andiamo avanti tutti insieme: l’importante è la squadra".

