Lavori a San Miniato, Giglioli annuncia: "Riapre il traffico. Il centro non sarà più diviso in due"

"Da domani San Miniato non sarà più divisa in due". Così il sindaco di San Miniato Simone Giglioli annuncia la riapertura al traffico nel centro storico dopo circa sette mesi di lavori, partiti da febbraio tra la rinnovata Piazza del Popolo e Corso Garibaldi. Venerdì 12 settembre è la data, attesa, nella quale la viabilità tornerà dunque a scorrere nel cuore del borgo: "Un giorno importante per San Miniato" commenta Giglioli, "è stato un grosso sacrificio per questi mesi" ma i lavori sono in dirittura d'arrivo: "Ci siamo quasi".

Una parte di cantiere resterà per finire i lavori: "Ci sarà un senso unico alternato tra Corso Garibaldi e Piazza del Popolo regolato da un impianto semaforico, proprio per permettere le ultimazioni del cantiere". E per i tempi prospettati per quest'ultima fase, si parla di "circa 15-20 giorni. Vediamo se anche il tempo ci darà una mano". Dunque momentaneamente da Corso Garibaldi si arriverà a senso unico verso via Augusto Conti, dove si trova oggi il cantiere che resterà sotto la Loggetta del Fondo per gli ultimi lavori di pavimentazione. Al contrario provenendo da Piazza del Popolo si salirà per via Augusto Conti, fino ai tempi stimati di fine delle operazioni.

Una riapertura che arriva in tempo per la prima campanella del nuovo anno scolastico: "Gestire le chiusure con il rientro a scuola sarebbe stato molto difficile. Invece da lunedì ragazzi e ragazze torneranno a scuola con il traffico aperto". La data di fine dei lavori "sarà probabilmente a novembre - aggiunge Giglioli - dopo aver finito questo nodo tra via Conti, Corso Garibaldi e Piazza del Popolo c'è anche Vicolo dell'Inferno, una piccolissima porzione di lavori che non impatterà sul traffico". E sul restyling "lo vedremo a lavori ultimati, ormai manca poco, ma c'è un notevole miglioramento e abbellimento del centro storico. Ho sempre detto, facciamo un sacrificio importante noi, le attività produttive, i residenti, tutti i cittadini. Ma un sacrificio per essere più belli domani. E quel domani è arrivato".

