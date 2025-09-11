Motovela 2025: divieti per la sicurezza, niente vetro, lattine e spray urticanti

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Manca poco alla kermesse “Motovela 2’025” e per garantire l’incolumità pubblica trattandosi di una manifestazione di richiamo e molto partecipate con ordinanza 381 del giorno 11 settembre 2025 entreranno in vigore i divieti di introduzione vendita e somministrazione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari all’interno dell’area della Vela Margherita Hack e nelle zone limitrofe, nei giorni dal 12 al 15 settembre 2025.

L’ORDINANZA. È fatto divieto assoluto nei giorni venerdì 12 settembre 2025 dalle 17 alle 00:00, sabato 13 settembre 2025 dalle 10 alle 1 del 14 settembre; domenica 14 settembre 2025 dalle 10 alle 1 del 15 settembre 2025, all'interno della struttura della Vela Margherita Hack ad Avane, in via Magolo, 32 e nelle sue immediate vicinanze: l’introduzione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro e lattine; ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine.

Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori; a chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita.

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro (centocinquanta/00).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
11 Settembre 2025

Si aprono le iscrizioni per il Centro Attività Musicale di Empoli

Il Centro Attività Musicale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Empoli, apre le iscrizioni alla scuola di musica per l’anno scolastico 2025/2026. I corsi sono tenuti da professori diplomati e [...]

Empoli
Attualità
11 Settembre 2025

'Non un nome di meno': il PD Empolese Valdelsa aderisce all'iniziativa

Il Partito democratico Empolese Valdelsa aderisce convintamente alla manifestazione "Non un nome di meno", promossa dall’associazione “Donne per la pace” e, insieme a molte altre associazioni, martedì 16 settembre sarà [...]

Empoli
Attualità
11 Settembre 2025

Il Mercatale di Empoli: la nuova stagione dei sapori locali in arrivo sabato 13 settembre

La nuova stagione in bella mostra sui banchi del mercato agroalimentare “Il Mercatale in Empoli” che aspetta i suoi affezionati clienti, sabato 13 settembre 2025, dalle 8 alle 13, in [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina