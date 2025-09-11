Motovela 2025: divieti per la sicurezza, niente vetro, lattine e spray urticanti

Manca poco alla kermesse “Motovela 2’025” e per garantire l’incolumità pubblica trattandosi di una manifestazione di richiamo e molto partecipate con ordinanza 381 del giorno 11 settembre 2025 entreranno in vigore i divieti di introduzione vendita e somministrazione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari all’interno dell’area della Vela Margherita Hack e nelle zone limitrofe, nei giorni dal 12 al 15 settembre 2025.

L’ORDINANZA. È fatto divieto assoluto nei giorni venerdì 12 settembre 2025 dalle 17 alle 00:00, sabato 13 settembre 2025 dalle 10 alle 1 del 14 settembre; domenica 14 settembre 2025 dalle 10 alle 1 del 15 settembre 2025, all'interno della struttura della Vela Margherita Hack ad Avane, in via Magolo, 32 e nelle sue immediate vicinanze: l’introduzione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro e lattine; ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine.

Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori; a chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita.

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro (centocinquanta/00).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate