Empoli, al teatro Il Momento debutta 'Musica Senza Fine': omaggio a Vanoni e Paoli

Condividi su:
Leggi su mobile

Sul palco Valentina Toni e Marco Forconi, con le coreografie di Studio Live Dance Academy. Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Il Sorriso di Andrea

Un viaggio tra musica, arte ed emozioni arriva a Empoli con Musica Senza Fine, in programma sabato 25 ottobre 2025 presso la Sala Teatro Il Momento. Lo spettacolo rende omaggio a due icone della canzone italiana, Ornella Vanoni e Gino Paoli, riprendendo l’atmosfera del loro celebre live del 2005.

Sul palco le voci di Valentina Toni e Marco Forconi, accompagnate dalle coreografie di Studio Live Dance Academy, daranno vita a un concerto intimo e suggestivo. L’evento avrà anche una forte valenza solidale: parte del ricavato sarà destinato all’Associazione Il Sorriso di Andrea (www.ilsorrisodiandrea.org).

Maggiori informazioni sono disponibili su www.musicasenzafine.it


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina