'Non un nome di meno': il PD Empolese Valdelsa aderisce all'iniziativa

Il Partito democratico Empolese Valdelsa aderisce convintamente alla manifestazione "Non un nome di meno", promossa dall’associazione “Donne per la pace” e, insieme a molte altre associazioni, martedì 16 settembre sarà in piazza della Vittoria, alla tenda della Pace.

“Non un nome di meno” è una vera e propria staffetta di lettura collettiva che vuole dare, per quanto possibile, una dimensione fisica ad un evento così catastrofico come la perdita di oltre ventimila giovani vite. In pochi giorni sono state coinvolte numerose città: solo in Toscana l’iniziativa ha toccato Firenze, Pontassieve, Barberino di Mugello. Adesso Empoli, per poi allargarsi nelle prossime settimane ad altri luoghi.

"Leggeremo insieme agli altri i nomi di questa tragedia umanitaria. Ho apprezzato molto la scelta, già adottata altrove, in iniziative analoghe, di tenere insieme i nomi dei minori palestinesi ed israeliani rimasti uccisi nel conflitto, ritenendo che ciò rafforzi questa collettiva istanza di pace che nel mondo si sta levando con sempre maggiori adesioni" dichiara il segretario della Federazione Jacopo Mazzantini.

La manifestazione è aperta a tutti. Chiunque voglia partecipare alla lettura dei nomi può scrivere alla mail info@arciempolesevaldelsa.it o scrivere via Whatsapp al numero 379 2594430.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

